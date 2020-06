리커창 "외자유치 안정 새 조치 강구하라" 지시

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 중국 정부가 코로나19로 인한 경제충격 극복에 적극적으로 나서고 있는 가운데 리커창 중국 총리가 외자유치 안정을 위한 새 조치를 마련하라고 지시했다.

29일 중국 관영 신화통신에 따르면 리 총리는 전날 베이징에서 상무부, 해관총서 소속 간부들이 참여한 대외무역 안정화 좌담회를 열고 외국인 투자 및 무역 안정을 위한 각 부처의 지속적인 노력을 촉구했다.

리 총리는 "대외무역과 외국인 투자를 안정시키는 것이 중국 경제와 고용안정에 매우 중요하다"고 강조했다. 또 "중국 경제는 세계 경제와 깊이 연계돼 있다"며 "코로나19 전세계 확산과 이로인한 세계 경제 불황으로 중국의 대외무역환경은 여전히 심각하고 복잡한 환경에 놓여 있다"고 말했다.

아울러 "외국인 투자를 안정적으로 유지하기 위한 새로운 대책을 강구해야 한다"며 "더 많은 외국인 투자자를 유치하기 위한 최적의 우대정책을 마련하고 산업 공급망을 안정적으로 유지하기 위한 노력을 해야 한다"고 지시했다.

