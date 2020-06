[기자수첩] 레미콘 갈등, 해답은 배려와 소통

[아시아경제 김대섭 기자] 수도권 소재 레미콘 제조사들이 운반비 인상 요구에 골머리를 앓고 있다. 29일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 긴급 기자회견까지 열면서 어려움을 호소했다.

건설경기 침체와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 레미콘 출하량이 전년 대비 19% 이상 감소해 경영상 많은 어려움을 겪는데 레미콘 운반사업자들이 이런 상황은 고려하지 않은 채 운반비 15% 인상과 집단행동을 하려 한다며 강하게 지적했다.

수도권 레미콘업체에 따르면 수도권 레미콘 운반사업자들의 레미콘 운반비 15% 인상 요구를 30일까지 수용하지 않으면 7월1일부터 레미콘 집단 운송 거부 사태가 발생될 예정이다. 이번 긴급 기자회견은 최근 일부 지역에서 발생한 레미콘 운송사업자 집단행동과 운반비 인상 사례가 위기감으로 작용한 것으로 보인다.

지난달 부산·경남지역에서는 전국민주노동조합총연맹 전국건설노동조합 부산건설기계지부와 부산·경남레미콘산업발전협의회가 레미콘 운송 단가를 20% 인상하기로 합의했다. 앞서 노조는 레미콘 운반비 인상을 요구하며 총파업을 했었다. 한국노동조합총연맹 계열 믹서트럭 운전기사들의 노조형 조직인 전국레미콘운송총연합회도 운반비 인상을 요구하며 광주·전남지역에서 총파업한 사례가 있다.

레미콘 운반비 인상 요구는 전국으로 확산될 분위기다. 업계에 따르면 레미콘 운반사업자는 개인사업자로서 레미콘 제조사와 직접 운반 계약을 체결하고 있다. 레미콘업체들은 레미콘 운반사업자들이 과도한 운반비 요구와 집단행동을 자제해줄 것을 요구한다.

건설현장에 레미콘 납품이 중단되면 믹서트럭 외에 레미콘을 운반할 수 있는 대체 수단이 없는 실정에서 레미콘 제조사는 물론 건설사, 레미콘 운송사업자도 피해를 볼 수밖에 없다는 게 레미콘업체들의 설명이다.

건설경기 침체로 레미콘업체는 물론 레미콘 운반사업자도 많은 어려움을 겪는다. 여기에 코로나19 사태까지 겹쳐 악영향을 주고 있다. 이런 상황에서 레미콘업체와 레미콘 운반사업자 간 갈등은 산업·경제에도 부정적 영향을 미친다. 최저임금 인상 갈등도 문제다. 민노총은 내년도 최저임금 인상안으로 올해보다 25.4% 인상을 요구하고 있다. 상생 협력을 위한 배려와 소통이 필요한 때다.

