[아시아경제 김민영 기자] 카카오페이에서 BNK경남은행의 신용대출 한도를 조회할 수 있게 됐다.

경남은행은 카카오페이의 '내 대출 한도서비스'에 입점했다고 29일 밝혔다.

'BNK모바일신용대출'과 'BNK모바일신용대출 플러스' 상품의 한도를 조회할 수 있다.

별도로 서류를 제출할 필요가 없고 공인인증서와 소득정보 입력만으로 편리하게 알아볼 수 있다.

신용대출 한도는 최대 2억5000만원이다. 신용대출 플러스는 중저신용자를 위한 대출상품으로 연소득 1000만원 이상인 급여소득자면 누구나 최장 5년 간 이용할 수 있다. 대출한도는 최대 3000만원 이내로 연소득의 2배까지 가능하다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr