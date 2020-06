경북 경산농협, 농산물 산지유통센터 새단장…선별능력 80% 늘어나

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산농업협동조합은 지난 27일 경산시 중방로 103에서 '농산물 산지유통센터' 준공식을 가졌다.

이날 준공식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적분위기를 반영해 농협관계자 및 공선출하회 운영위원 등 50여명이 참석한 가운데 간소하게 진행됐다.

'경산농협 농산물 산지유통센터'는 사업비 21억원(보조금 8억원, 자부담 13억원)을 들여 지난 1995년 건립된 노후화된 기존 공판장을 철거하고 그 자리에 선별장을 확장 증축하는 형태로 새단장됐다. 이번 사업으로 지역 주요 특산물인 복숭아·포도의 연간 선별·포장 처리능력이 1000톤에서 1800톤으로 증가할 것이란 게 경산농협의 전언이다.

이재기 조합장은 "경산농협에서 농산물 유통을 책임져주면 농민들은 고품질의 농산물 생산에만 전념할 수 있는 환경이 조성돼 농가소득증대로 이어질 것"이라고 전했다.

