국민연금, 알리안츠와 아시아태평양 부동산에 2.8조 투자

[아시아경제 박지환 기자] 국내 최대 연기금인 국민연금공단이 알리안츠 그룹과 함께 아시아태평양 지역 부동산에 2조8000억원을 투자한다.

국민연금공단은 29일 투자 다변화 전략의 일환으로 알리안츠 그룹과 해외 부동산 투자 확대를 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다.

알리안츠 그룹은 전 세계 70여개국에 진출한 글로벌 최대 보험사 중 하나다. 운용 규모가 약 990조원에 이르는 글로벌 기관투자자다. 특히 부동산 부문의 투자액은 약 99조원으로 단일 기관으로서는 세계 최대 규모를 자랑한다.

국민연금과 알리안츠 그룹은 이번 파트너십을 통해 약 2조8000억원 규모의 조인트벤처 펀드를 결성하기로 했다. 양측은 중국ㆍ호주ㆍ일본ㆍ싱가포르 등과 같은 아시아 주요국 도시의 핵심 부동산 물건 투자를 진행할 예정이다.

양사의 조인트벤처 펀드 참여는 각각 50대 50 비율로 정해졌다. 펀드는 글로벌 부동산 지역에서 가장 성장성이 높은 지역으로 평가받는 아시아 주요 도시의 랜드마크 오피스나 물류ㆍ주거시설 등 투자를 목표로 하는 코어 전략 스타일로 운용될 계획이다.

국민연금은 미주, 유럽 등 안정적인 선진국 위주의 투자와 함께 성장성이 높은 아시아 주요 선진국 및 이머징(신흥) 시장으로의 진출 확대 등 해외투자처 다변화를 지속적으로 추진하기로 했다.

안효준 기금운용본부장은 "국민연금은 공통된 목표를 가진 글로벌 리더 그룹과의 파트너십을 통해 다양한 투자경험 공유 등을 통한 상호역량 강화 및 우량 투자기회 선점 그리고 궁극적으로 기금의 장기적 수익 제고에 박차를 가할 계획"이라고 밝혔다.

