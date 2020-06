경기교육청, 체험형 안전교육 기자재 288개교 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 체험형 안전교육 기자재 구입비 지원에 나선다.

경기교육청은 이달 말까지 체험형 안전교육 기자재 구입비를 도내 288개 학교에 500만원 씩 총 14억4000만원을 지원한다고 29일 밝혔다.

이번 지원사업은 학교현장에 안전교육용 기자재 비치를 늘려 체험중심 안전교육 강화로 안전하고 건강한 학교를 만들겠다는 이재정 교육감의 공약 사항이다.

안전교육용 기자재는 심폐소생술 모형, 교육용 소화기 등 체험이나 실습이 가능한 기자재다.

경기교육청은 경기도와 공동으로 2014년부터 체험형 7대 표준 안전교육 기자재 지원사업을 펼쳐, 1080개 학교에 54억원을 지원했다.

구명서 경기교육청 학교안전기획과장은 "안전사고 예방을 위해 내실 있는 안전교육이 반드시 필요하다"며 "경기교육청은 향후 적극적인 예산 확보를 통해 도내 모든 학교에 교육용 기자재를 조기 보급할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

