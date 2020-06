한양, 친환경 스마트도시 '솔라시도' 내 태양광 발전소 준공

[아시아경제 최동현 기자] 한양이 한국남부발전·KB자산운용·에너지인프라자산운용 등과 전남 해남군·영암군 일대를 개발하는 기업도시 '솔라시도'에 약 158만㎡ 규모로 짓는 국내 최대 규모의 태양광 발전소를 준공했다고 29일 밝혔다.

솔라시도 태양광 발전소는 국내 최대 규모인 98MW급의 태양광 발전설비와 306MWh 급의 에너지저장장치(ESS)를 갖췄다. 이 발전소에서 생산되는 전력량은 연간 약 129GWh로 약 2만7000여가구가 1년 동안(가구당 월 400kWh 이용 기준) 이용할 수 있는 양이다. 태양광 발전소는 한양이 부지조성에서부터 EPC(설계·조달·시공), O&M(관리·운영)까지 사업 전 과정을 직접 수행한다.

한양은 또 보성산업 등 그룹 계열사와 솔라시도의 개발 비전을 담아 태양광 발전소 단지에 15만㎡ 규모 공원인 썬가든(Sun Garden)도 조성했다. 썬가든은 자연, 사람, 에너지가 공존하는 미래도시 솔라시도의 개발비전을 담은 축소판이다. 원형광장 지름은 약 300m이며, 가운데 원에 약 5m 높이의 전망언덕이 조성됐다.

한양은 썬가든을 태양광 발전소의 준공 이후에도 선진화된 태양광 발전시설 운영·관리체계를 갖춰나갈 계획이다. 열화상감지 기능을 탑재한 드론을 활용해 태양광 패널 등 모듈과 ESS의 이상 유무를 실시간으로 관리하고 데이터들을 분석할 방침이다. 또 수상태양광과 육상 풍력 등 다양한 신재생에너지 분야 사업에 도전하고 성과를 낸다는 계획이다.

한양 관계자는 "솔라시도 태양광 발전소는 신재생 에너지 사업으로의 확대를 위한 교두보가 될 것”이라며 “청정 에너지원인 햇빛을 자원화하여 발생한 수익을 지역주민들과 공유하고 지역을 대표하는 관광명소로 활성화시키는 등 기존 발전소와는 차별화한 친환경 발전소 개발에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

한편, 한양은 액화천연가스(LNG) 분야에서도 지난 3월 산업통상자원부로부터 20만㎘급 LNG 저장탱크 및 LNG 터미널 포함 시설 전반에 대한 공사계획인가를 받고 5월에는 전라남도와 여수시, 발전공기업 등과 1조3000억원 규모의 투자협약을 맺어 상호 협조키로 하는 등 사업 추진에 박차를 가하고 있다. 여수 묘도 준설토 투기장 일원에 약 65만㎡ 규모로 조성하는 ‘동북아 LNG 허브 터미널’ 을 LNG의 저장·공급·트레이딩이 가능한 동북아 에너지 거점으로 구축한다는 계획이다. 아울러 전남 광양만 황금산업단지에 조성 예정인 220MW급 바이오매스 발전소는 순수 목재만으로 만든 목재펠릿 등을 연료로 사용한다. 2018년 12월 공시계획을 승인 받고 올해 착공을 앞두고 있다.

