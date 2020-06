벤처캐피탈協 "유니콘 발굴 투자주역 찾습니다"

제4기 벤처캐피탈 신규인력 양성과정 참여자 모집

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처캐피탈협회(회장 정성인, 이하 협회)는 중소벤처기업부 및 한국벤처투자와 함께 오는 7월 1일부터 8월 7일까지 '제4기 벤처캐피탈 신규인력 양성과정' 참가자를 모집한다고 밝혔다.

벤처캐피털 업계로 신규 인력을 유입시키고 벤처캐피털에 관심이 많은 취업 준비생의 채용 연계를 목적으로 개최되는 이번 '제4기 벤처캐피탈 신규인력 양성과정'은 벤처캐피털 현직 대표 및 투자 심사역으로 구성된 선발위원회가 직접 교육 대상자를 선발·교육할 계획이다.

이번 과정은 9월 7일부터 진행되며, 6주간의 이론 중심의 출석 과정과 3박 4일의 실무 워크숍으로 구성돼 있다. 수료자를 대상으로 협회 및 벤처캐피털 회사는 3개월 간의 실무 체험을 위한 인턴 매칭연계를 지원한다. 신청 접수는 홈페이지를 통해 가능하며, 대졸 이상 신청이 가능하고 특히 이공계 출신 또는 관련 산업 경력 보유자는 우대한다.

