홍봉성 라이나생명 사장, '대한민국 CEO대상' 수상

[아시아경제 오현길 기자] 홍봉성 라이나생명보험 사장이 28일 한국마케팅학회로부터 '제11회 대한민국 CEO대상'을 받았다.

한국마케팅학회는 최고경영자(CEO)의 시장지향형 마인드, 창조적 마케팅, 사회공헌과 지역친화적 경영, 경영능력을 평가해 CEO대상을 선정한다.

?

한상만 학회장은 "홍 사장이 지난 10년간 라이나생명에서 차별화된 영업 전략과 마케팅을 통해 괄목할만한 성장을 이뤄냈다"며 "라이나전성기재단을 통해 돋보이는 사회공헌을 펼치고 있다는 것을 특히 높게 평가했다”고 선정 이유를 밝혔다.

홍 사장은 취임 첫해부터 차별화와 세분화를 강조해왔다. 텔레마케팅(TM)채널을 차별화했으며, 상품도 TM으로 판매하기 적절하도록 쉽고 간결하게 설계해 설계사 조직이 없는 약점을 극복해 냈다.

또 50세 이상 고객에게 집중하는 마케팅을 펼쳤다. 시니어를 위한 광고모델 선정, 시니어 특화 사회공헌 활동까지 명확한 타겟 시장을 공략했다. ?홍 사장 취임 10년 동안 라이나생명 당기순이익은 970억원에서 3500억원 이상 업계 3위로 성장했다.

홍 사장은 "라이나생명에서의 지난 10년을 인정 받은 것 같아 기쁘다"며 "10년의 기간 동안 믿고 지원해준 시그나그룹과 때론 어려운 과제도 잘 수행해준 능력 있는 직원들에게 영광을 돌린다"고 말했다.

