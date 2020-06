'인기가요' 돌아온 블랙핑크, 여전한 카리스마·칼군무

블랙핑크. 사진=SBS '인기가요' 방송화면 캡처

[아시아경제 박희은 인턴기자] 걸그룹 블랙핑크가 컴백했다.

28일 방송된 SBS '인기가요'에서는 블랙핑크가 신곡 'How You Like That'로 컴백 무대를 선보였다.

이날 블랙핑크는 컴백 후 신곡으로 음악방송 무대에 임했다. 약 1년여 만에 음악방송 무대에 오른 이들은 여전한 카리스마와 압도적인 에너지를 과시하며 팬들을 집중시켰다. 또한, 블랙핑크는 파워풀한 군무로 무대를 꽉 채웠다.

이날 블랙핑크는 MC와의 인터뷰에서 "오랜만에 컴백했는데 너무 보고 싶었다"면서 팬들에 대한 그리움을 전했다. 이어 "앞으로 활동 기대 많이 해달라"고 밝혔다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다.

곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트에, '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 메시지를 담았다.

한편 이날 방송에는 골든차일드, 엘라스트, 어위크, 솔루션스, 다크비, 네이처, 보이스퍼, 원위, 크래비티, 엔플라잉, 다이아, 스트레이 키즈, 아이즈원, 우주소녀, 백아연, 보이스퍼, 블랙핑크, 세븐틴이 출연했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr





