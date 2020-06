'서울 한강 자동차 동호회 모임 참석' 인천 20대 회원…코로나 확진 판정

[아시아경제 박희은 인턴기자] 서울 한강에서 열린 자동차 동호회 모임에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자들과 접촉한 20대 남성 회원이 코로나19 확진 판정을 받았다.

인천시는 부평구에 사는 A(29)씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 28일 밝혔다.

앞서 A씨는 이달 23∼24일에 걸쳐 코로나19 양성 판정을 받은 부평구 거주자 B(34)씨 등 확진자 4명과 지난 15일 서울 한강에서 열린 자동차 동호회 모임에서 접촉한 것으로 파악됐다.

해당 자동차 동호회 회원 10명은 이달 15일 오후 10시30분부터 다음 날 오전 2시30분까지 서울 여의도 한강공원 주차장 인근에서 모였다. 모임에 참석한 회원들의 거주지는 인천(9명)과 경기 부천(1명)으로 파악된다.

이들 중 A씨를 포함한 인천 거주자 4명과 부천 거주자 1명이 확진 판정을 받았다.

또한, 부천에서는 해당 모임 확진자와 접촉한 1명이 추가로 코로나19 확진 판정을 받았다. 따라서 관련 확진자는 회원 5명을 포함해 모두 6명으로 확인됐다.

역학 조사에 따르면, A씨는 지난 8일 B씨 등 확진자 4명과 음식점에서 열린 모임에도 참석한 것으로 확인됐다.

A씨는 B씨 등이 확진 판정을 받은 이후, 1차 검사에서는 음성 판정을 받았다. 그러나 이달 26일 고열과, 미각과 후각 기능 악화를 호소했다. 이후 다음날에는 부평구보건소 선별진료소에서 추가 검사를 받았고, 확진 판정을 받은 것으로 파악됐다.

중앙방역대책본부의 역학조사에 따르면 B씨 등이 이달 15일 한강 주차장에서 모임을 갖기 전에 이미 감염된 것으로 추정된다.

시는 A씨 자택 일대에 대한 방역을 실시한 것으로 알려졌다.

