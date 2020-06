▲홍윤석씨 별세, 홍일표(전 미래통합당 국회의원)·홍희자(이조은포장 대표)·홍이표(전 광주지법 목포지원장)씨 부친상, 최창림씨 장인상, 홍성균(전 서울동부지법 판사)·홍성완(미국 펜실베니아대 경제학 박사과정)씨 조부상 = 27일 오후 9시, 인천 길병원 장례식장 501호실, 발인 30일 오전 7시, 장지 충남 홍성 선영. ☎ 032-460-9402

