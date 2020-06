[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 진안라이온스클럽은 지난 25일 진안 전통문화전수관에서 회원 및 임원, 내빈 100여명이 참석한 가운데 제45주년 기념식 및 회장 이취임식을 진행했다.

이날 제46대 신임회장에 김성균(흥농종묘농약사 대표) 회장이 취임했다.

신임 김성균회장은 “그동안 애써주셨던 배성기 전임 회장님께 감사드린다”면서 “클럽 가족들과 힘을 합쳐 지역의 어려운 이웃에게 사랑의 손길을 전하고 참된 봉사를 실천하는 단체로 활발히 활동할 수 있도록 혼신을 다해 노력하겠으니 많은 협조와 격려 부탁한다”고 밝혔다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr