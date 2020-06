개인 위생 강화에 관련용품 수요 확 늘어나

[아시아경제 박소연 기자] 의료용 라텍스 장갑의 소재와 자동차 타이어용 합성고무 등을 생산하는 금호석유화학이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 지속적인 성장세를 보이고 있다.

실적 견인의 효자 품목은 NB라텍스 부문이다. 코로나19 사태 장기화로 전세계적으로 일상 속 감염에 대한 경각심이 고조되며 라텍스 장갑과 같은 개인 위생 관련 용품에 대한 관심과 수요도 높아진 덕분이다. 금호석유화학은 NB라텍스 부문의 성장세를 이어가기 위해 장갑의 경량화 및 화학적 안정성을 향상할 수 있는 생산공정 개발에 전력을 쏟는 중이다. 또 장시간 작업에도 용이한 제품을 개발하기 위해 내구성과 기계적 강도를 향상시키는 연구도 진행하고 있다.

자동차 타이어용 합성고무도 금호석유화학 포트폴리오의 한 축을 담당하는 주력 제품이다. 금호석유화학 고무연구부문에서는 자동차ㆍ타이어 등 전방 산업에서의 점진적인 수요 회복에 대비해 타이어의 기계적 강도와 연비를 향상시키는 연구를 진행하고 있다. 이 밖에도 전기자동차 시대를 맞아 배터리 무게가 더해진 차체의 하중을 견디고 내마모성과 연비까지 향상시킬 수 있는 고 기능성 합성고무 제품을 개발해 새로운 시장에 대비하고 있다. 미래 주거의 형태로 에코하우스가 각광받는 등 고효율 에너지의 활용이 선택이 아닌 필수가 되면서 금호석유화학은 업계 최저 수준의 고효율 단열 제품으로 향후 수요 증대에 미리 대비할 계획이다. 또 소재의 경량화와 안전성을 핵심 과제로 설정하고 자동차 내장재, 가전제품 등을 중심으로 해당 연구를 진행하고 있으며, 중장기적으로는 엔지니어링 플라스틱 시장에서의 포트폴리오 구성을 계획하고 있다.

이와함께 금호석유화학의 탄소나노튜브(CNT) 연구 부문은 타이어용 기능성 고무 복합소재, 방열 및 전자파 차폐용 수지 복합소재 등 기존 금호석유화학 주력 제품과의 융ㆍ복합 소재를 개발해 사용자의 편의를 도모할 예정이다. CNT는 가벼우면서도 높은 강도를 가져 금속 등을 대체할 수 있는 소재로서 주목받고 있는데, 이러한 특성이 기존 합성고무ㆍ합성수지 소재 특성과 결합되면 소재 활용도를 크게 높일 수 있을 것으로 예상된다. 주요 화학계열사들의 연구도 활발히 진행되고 있다. 금호피앤비화학은 올해 김포학운단지를 중심으로 고부가 에폭시(Epoxy) 제품 연구를 강화하며 포트폴리오 다변화를 가속화 하고 있다. 페놀ㆍ아세톤 등을 비롯한 기초원재료의 추가적인 활용 및 고부가가치화를 통해 새로운 시장을 개척하는 방안을 추진 중이다.

