이동걸·정몽규 회동…아시아나항공 재협상 본격 돌입하나

이동걸 산업은행 회장과 정몽규 HDC현대산업개발 회장의 전격 회동으로 아시아나항공 인수가 새국면을 맞을 것이란 관측이 거세다. 일각에서는 아시아나항공 딜이 본격적인 재협상에 돌입할 것이란 전망마저 나온다.

27일 금융권에 따르면 이 회장과 정 회장은 전날 오후 서울 시내 모처에서 만나 1시간가량 만나 얘기를 나눴다.

두 회장의 회동 자리에는 배석자가 없었던 것으로 알려져 구체적인 대화내용은 알려져지 않았다. 다만 이 회장은 이 자리에서 "HDC현산 측이 결정하면 (산은이) 지원할 수 있는 모든 부분을 지원하겠다"고 말한 것으로 전해졌다.

두 회장이 딜 클로징(종료) 시점(6월 27일)을 이틀 앞둔 시점에서 배석자 없이 전격적으로 만났다는 점에서 안갯속인 아시아나항공 인수 협상이 새로운 국면으로 접어든 것 아니냐는 관측이 나온다.

시장에서는 조만간 본격적인 재협상 테이블이 마련될 것으로 보고 있다. 현산 입장에서도 재협상을 하지 않고 인수를 포기할 경우 인수 무산의 책임을 고스란히 져야 한다. 이 경우 예상되는 2500억원의 계약금 소송에서 현산이 불리한 위치에 놓일 수밖에 없다.

향후 재협상 시 세부 조건을 놓고 채권단과 현산의 팽팽한 신경전이 예상된다.

현산은 아시아나항공 부채비율 상승 등 인수 체결(작년 12월 말) 당시와 현저히달라진 현재 상황을 거론하며 아시아나항공 인수를 원점에서 재협상해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 이에 따라 금호산업에 줘야 할 구주 가격과 아시아나항공의 영구채 5천억원의 출자 전환, 아시아나항공 대출 상환 문제 등이 협상 테이블에 오를 것으로 보인다.

산은 등 채권단 입장에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 항공업이 직격탄을 맞은 만큼 현산이 인수를 결정하면 적극적인 지원이 가능하다는 공감대가 형성돼 있다. 다만 향후 특혜 논란에 대한 우려가 채권단의 발목을 잡는다.

금융권 관계자는 "일단 두 회장의 만남이 성사된 만큼 무산 가능성은 희박해지는 분위기"라면서 "아시아나항공 재협상이 무산된다면 양측 모두 비난을 면하기 어렵다는 것을 알고 있는 만큼 재협상 테이블에서 첨예한 대립각이 세워질 것"이라고 내다봤다.

