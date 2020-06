선풍기·에어컨 화재 6~8월 집중…인천서 5년간 82건 발생

[아시아경제 박혜숙 기자] 냉방기기 사용이 증가하는 6~8월에 화재가 집중되고 있어 시민의 세심한 관리와 주의가 요구되고 있다.

27일 인천소방본부에 따르면 2015부터 지난해까지 인천에서 선풍기·에어컨 등 냉방기기로 인한 화재가 총 82건이 발생해 7명이 다치고 3억 4500만원의 재산 피해를 낸 것으로 나타났다.

화재 원인으로는 전기적 요인이 64건(78%)으로 가장 많고, 다음으로 기계적 원인 13건(15.9%), 부주의 1건(1.2%) 순이다.

관련 화재는 선풍기나 에어컨 사용량이 많은 7월(25건·30.5%)에 가장 많이 발생하는 등 6∼8월(66건·68.3%)에 집중됐다.

소방 당국은 이 같은 화재를 예방하기 위해 선풍기나 에어컨을 틀기 전 먼지를 충분히 제거하고 이상 유무를 점검한 뒤 가동해야 한다고 밝혔다.

또 과열로 인한 화재를 막으려면 타이머를 설정해 장시간 사용을 자제해야 하며, 특히 선풍기 뒷면의 송기 통풍구를 수건이나 옷 등으로 막지 말고 문어발식 전원도 사용해서는 안된다.

인천소방본부 관계자는 "선풍기와 에어컨 실외기 등이 있는 곳에 먼지가 쌓이지 않도록 주변과 내부를 주기적으로 청소하고, 전선피복 상태 등을 수시로 확인해 여름철 냉방기기 화재가 발생하지 않도록 주의를 기울여 줄 것"을 당부했다.

