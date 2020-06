[속보] 안양 주영광교회서 9명 무더기 확진…"연쇄감염 우려"

속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 안양시 만안구 주영광교회에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 9명이 무더기로 나왔다.

군포시는 주영광교회에 다니는 관내 거주 시민 7명이 코로나19 양성 판정을 받아 군포 60번∼66번 확진자로 분류됐다고 27일 밝혔다. 이들은 앞서 26일 확진된 이 교회 신도인 군포 59번 확진자 A(25·어린이집 교사)씨의 접촉자로 추정된다.

A씨는 지난 21일 지인 차량을 이용해 오전 8시 20분부터 오후 6시까지 주영광교회를 방문했다. 안양시 역학조사 결과 A씨는 전체 신도 수가 60여명인 주영광교회에서 이날 신도 29명과 접촉한 것으로 확인됐다.

지역별로는 안양 3명, 의왕 1명, 군포 26명(A씨 포함)으로 알려졌다.

A씨는 지난 23일 인후통과 발열 증상이 나타났고, 25일 군포시보건소를 찾아가 검사를 받고 26일 확진됐다. 감염경로는 아직 파악되지 않았다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr