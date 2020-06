美, 홍콩자치 위협 中 관리에 비자 발급 제한

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 26일(현지시간) 홍콩의 자치권 훼손과 인권 및 자유 침해에 책임이 있는 중국 관리들에 대해 비자를 제한한다고 밝혔다.

마이크 폼페이오 국무장관은 이날 발표한 성명을 통해 "1984년 중ㆍ영 공동선언(홍콩반환협정)에서 보장된 홍콩의 고도의 자치권을 훼손하거나 인권과 기본적 자유를 침해하는 데 책임이 있거나 연루됐다고 여겨지는 전ㆍ현직 중국 공산당 관리들에 대한 비자 제한을 발표한다. 이들의 가족도 제한을 받을 수 있다"고 말했다. 폼페이오 장관은 제재 대상이 누구인지는 구체적으로 밝히지는 않았다.

그는 도널드 트럼프 대통령이 홍콩의 자유를 제거한 데 책임이 있는 중국 공산당 관리들을 처벌하겠다고 약속한 바 있다며 이번 조치는 그것을 이행하기 위한 것이라고 설명했다.

