캠코, 언택트 공무원직무전문교육 신설

온·오프라인 연계 '블렌디드 러닝' 등

교육 서비스 혁신

[아시아경제 기하영 기자]한국자산관리공사(캠코)는 국가 및 지방자치단체 소속 공무원을 대상으로 '언택트 공무원직무전문교육'을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 교육과정은 이날부터 오는 8월 28일까지 2개월간 캠코인재개발원에서 진행된다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 공무원직무전문교육 공백 장기화에 따른 수요를 충족하기 위해 마련됐으며, 코로나19 방역을 위해 기존 대면 교육을 온라인·실시간 스트리밍 수업으로 전환해 진행한다.

특히 캠코는 강의 사전녹화 방식이 아닌 인터넷 화상회의 플랫폼(줌:ZOOM)을 활용해 강사와 수강자가 실시간 양방향으로 소통하는 방식으로 진행할 예정이다.

캠코 공무원직무전문교육은 ▲국유재산 실태조사 집중과정(6월) ▲공용재산 취득사업(6~7월) ▲국·공유재산 관리(7~8월) ▲채권관리 및 체납처분(8월) ▲국가채권관리(8월) 등으로 구성됐다. 교육을 희망할 경우 캠코인재개발원 홈페이지에서 수강신청을 할 수 있다.

문성유 캠코 사장은 "이번 온라인 교육과정을 통해 캠코가 축적한 지식과 노하우가 공무원 직무전문성으로 실시간 연결되기를 바란다"며 "앞으로도 온·오프라인을 연계한 블렌디드 러닝 등 교육과정 혁신을 통해 공무원직무교육 서비스 품질 향상에 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr