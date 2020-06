여야, 29일 본회의 소집…원구성 일부 의견 접점

[아시아경제 이동우 기자] 여야가 법사위 문제를 포함한 원구성에 대한 일부 의견에서 접점을 찾은 것으로 전해졌다.

박병석 국회의장은 주말 여야 협상 상황을 살핀 후 29일 본회의를 열어 상임위원장 선출을 마무리하고 임시국회 회기 내 3차 추경을 처리하겠다는 입장이다.

박 의장은 26일 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표와 마라톤 회동을 갖고 법사위원장 문제를 포함한 원구성 방안을 논의했다.

한민수 국회의장 공보수석은 회동 뒤 기자들과 만난 자리에서 "박 의장은 29일 본회의를 열 것"이라며 "이번 임시국회 회기(7월 4일) 내에 반드시 추경을 처리하겠다"고 말했다.

박 의장과 여야 원내대표들은 회동에서 법사위원장 배정 문제와 야당이 요구하는 각종 국정조사 등을 포함해 현안 전반을 놓고 일괄 타결을 시도한 것으로 전해졌다.

지난 15일 통합당이 불참한 가운데 법사위 등 6개 상임위원장을 선출한 민주당은 3차 추경 처리를 위해 이날 본회의를 열어 나머지 상임위원장도 선출해야 한다는 입장이었다.

반면 통합당은 정부와 여당 견제를 위해 관행대로 법사위원장을 야당이 맡아야 한다면서 이 조건이 충족되지 않을 경우 여당이 상임위원장을 모두 가져가라는 배수진을 쳤다.

28일 예정된 원내대표 협상에서도 최대 쟁점은 법사위가 될 전망이다. 다만 박 의장은 이날까지 여야가 최종 합의에 이르지 못한다 해도 29일 예결위를 포함해 원구성을 결단할 것으로 관측된다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr