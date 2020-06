박병석 의장 "29일 본회의 개의"…여야 원구성 협상 시한 연장

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 박병석 국회의장이 당초 26일 예정됐던 국회 본회의를 오는 29일로 연기해 열기로 했다. 여야가 이날 원구성 협상에서도 접점을 찾지 못하자 협상 시한을 다시 한 번 연장한 것이다.

박 의장은 이날 여야 원내대표와 회동 후 "29일 월요일에 본회의를 열겠다"면서 이같이 밝혔다고 한민수 국회 공보수석비서관이 전했다.

한 수석은 "오늘 여야 원내대표 회동에서는 의견 접근이 있었으나, 최종 합의에는 이르지 못했다"라며 "주말 동안 의장 주재로 마지막 협상이 있을 예정"이라고 했다.

그는 이어 "(지금까지의) 구체적 협상 내용은 밝힐 수 없고, 박 의장은 끝까지 여야가 합의로 꼭 합의 이뤄냈으면 좋겠다고 주문을 계속 했다"며 "원구성의 기준은 오로지 국민과 국익이 돼야한다는 원칙에 따라 원구성 협상이 이뤄져야한다는 말씀을 계속 했고, 그것을 이끌어내기 위해서 지금까지 장시간 협상을 주재했다"고 설명했다.

더불어민주당 김태년·미래통합당 주호영 원내대표는 이날 오후 1시20분부터 국회 의장실에서 비공개 회동을 가졌지만 합의를 이루지 못했다. 주 원내대표는 이날 기자들과 만나 "결론을 내지 못했고, 더 논의하기로 했다"고 말하면서도 "만나지 않기로 한 것도 없고, 만나기로 한 것도 없는 그런 상황"이라고 말했다. 김영진 민주당 원내수석부대표도 "여러 안을 갖고 심도 깊게 논의했는데 합의가 안됐다"고 밝혔다.

정치권에선 여야 원내대표가 법제사법위원장 자리를 1년씩 나눠 맡는 내용의 가합의안을 만들고 당 의원총회 추인을 준비하려 한다는 말이 돌았지만 주 원내대표는 부인했다. 박성준 민주당 원내대변인도 협상 상황에 대해 "여러 논의를 했지만 협상에 진전이 없었다"고 설명했다.

