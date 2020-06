[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 KJ카드 고객을 대상으로 내달 1일부터 오는 8월 31일까지 여름 이벤트 ‘夏HA夏HA(하하하하)!’를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲여름, 1000명에 드리는 선물 ▲시원한 워터파크 최대 35% 할인 ▲더운여름, 편의점으로 GoGo ▲흐뭇한 무이자 할부 이벤트 총 4가지로 진행한다.

김재중 광주은행 카드사업부장은 “‘코로나19’로 지치고, 더운 여름 속에서도 고객님의 즐거운 여름나기를 위해 광주카드와 함께 웃을 수 있는 여름 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 현명한 소비를 위해 더 다양한 혜택과 금융서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

