◆해양수산부 <국장급 채용>▶부산지방해양안전심판원장 유병연 <과장급 전보>▶항만개발과장 이상호 ▶국립해양조사원 수로측량과장 조창선 ▶국립해양조사원 국가해양위성센터장 임관창 ▶부산지방해양수산청 항로표지과장 이병곤 ▶울산지방해양수산청장 박용한 ▶부산지방해양안전심판원 심판관 김동희 ▶목포지방해양안전심판원 심판관 박철 ▶국립해양측위정보원장 이종철

주상돈 기자 don@asiae.co.kr