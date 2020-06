코로나19 잡는 '광촉매 필터'.. 우수혁신제품 선정

[아시아경제 황준호 기자] 실내 공기청정기에 부착해 실내 공기에 포함된 부유세균, 바이러스, 악취물질 등의 오염원을 근본적으로 제거하는 광촉매 필터가 제 1호 우수연구개발 혁신제품으로 선정됐다.

과학기술정보통신부는 건설기술연구원이 국내 중소기업인 ㈜벤텍프런티어에 기술이전해 개발된 '바이로 공기살균기'를 우수연구개발 혁신제품을 선정하고 초기 판로 구축을 지원한다고 28일 밝혔다.

이 제품은 기존 물리적 필터 방식과는 다르게, 공기중의 세균, 바이러스 등 감염원을 근본적으로 제거해 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지에 기여할 수 있다는 점에서 좋은 평가를 받았다. 이어 과기정통부는 당초 오는 8월 우수혁신상품 지정에 나설 예정이었지만 코로나 확산 방지를 위해 심사를 앞당겼다.

이 제품은 향후 우수연구개발 혁신제품으로 조달청 나라장터에 등록된다. 제품 보유업체는 혁신제품 판매를 위해 조달청에 구매를 의뢰하거나 공공기관과 직접 수의계약을 할 수 있다.

과기정통부는 이 제품 외에도 접수된 50여개 제품에 대한 심사도 차질 없이 진행해 당초 계획한 일정(8월) 내에 제품 지정을 완료할 계획이다.

정병선 과기정통부 제1차관은 "코로나19 사태가 국민 생활 전반에 미치는 영향이 매우 큰 상황에서, 우수한 연구성과가 코로나 19를 극복하고 공공서비스 개선에 기여하며, 나아가 기업 활동에도 도움이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"라고 밝혔다.

