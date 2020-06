속보[아시아경제 허미담 기자] 방역당국은 서울의 대형교회 중 하나인 관악구 왕성교회에서 신도 4명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 26일 밝혔다.

지금까지 확진된 환자들의 거주지는 관악구 3명(관악 90, 95, 96번)과 경기 광명시 1명이다.

이 중 가장 먼저 관악구 서원동 거주 31세 여성(관악 90번)이 25일 아침에 확진됐다. 이어 신원동 거주 30세 여성(관악 95번)과 미성동 거주 30세 남성(관악 96번)이 같은 날 확진됐다. 관악 95·96번은 관악 90번과 19·20일에 접촉한 것으로 조사됐다.

광명시 확진자는 철산동에 거주하는 20대 남성으로, 25일 관악구 양지병원 선별진료소에서 받은 검사 결과가 양성으로 나와 경기도의료원 수원병원으로 이송됐다.

이 교회 교인은 1천700여명이다.

