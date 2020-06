배준영 "여당, 자신 있으면 18개 상임위 다 차지하고 책임지라"

[아시아경제 이지은 기자] 배준영 미래통합당 대변인이 여당이 야당을 국정운영 파트너로 인정하고 있지 않다며 "여당이 그렇게 자신 있으면 18개 상임위 다 차지하고 책임지라"고 말했다.

배 대변인은 26일 오전 BBS 박경수의 아침저널에 출연, "일방적인 독주를 하고 저희는 그냥 들러리만 서라고 하면 저희가 참 어려운 입장에 놓일 수밖에 없다"며 이같이 말했다.

그는 "모든 건 사실 여당이 야당을 국회 운영의 파트너로 보느냐 보지 않느냐 이런 문제에 달려 있다"며 "더불어민주당은 저희에게 대통령 시정연설 때 박수를 쳐주거나 18개 상임위에서 자리를 채우고 앉아 있는 모습을 비추기 정도를 바라는 것 아닌가"라고 반문했다.

배 대변인은 "여태까지 18개 상임위원장을 다수결의 원리에 따라서 승자독식의 원리에 의해서 다 가져가겠다고 큰 소리치지 않았나. 그래서 저희는 여당이 그렇게 자신 있으면 18개 상임위 다 차지하고 책임지라는 게 일관된 입장"이라며 "여당이 야당과 상생하자고 하면 국회는 곧 정상화하고 상임위도 열릴 것"이라고 말했다.

그는 "한편으로는 별도의 특위를 구성해서 국정조사를 진행할 수도 있다"며 "윤미향 의원을 둘러싸고 많은 의혹이 있는데 하나라도 제대로 밝혀진 게 없다고 보여지고, 또 대북 정책 관련해서는 볼턴 전 미국 국가안보보좌관의 회고록 관련해서 국민들이 정말 의혹을 갖고 있는데 청와대나 정부 여당에서는 그게 제대로 된 해명이나 사실 발표를 하지 않고 있다"고 말했다.

법사위원장을 여당에서 내놓지 않으면 협력하지 않겠다는 기존 입장을 고수하는 것. 배 대변인은 "법사위원장이 야당이 민주주의를 지키기 위한 마지막 보루라고 한 것은 저희만 주장한 게 아니고 지금까지 민주당의 주요 인사 민주당의 국회으로 이끌었던 야당 지도자들이 그때 당시 말씀을 하셨던 것을 원칙으로 하고 있다"며 "법사위를 중심으로 이런 문제가 촉발되기는 했지만 그것을 보면 여당이 야당을 어떻게 생각하는지 관계 재정립을 어떻게 해야 되는지 그것으로 국회 정상화의 첫 걸음이 시작돼야 된다"고 강조했다.

한동훈 검사장에 대한 직접 감찰과 관련해서는 "원래 감찰은 검찰수사가 완료된 이후에 징계를 위해서 따로 하는 게 원칙"이라며 "법이 아닌 심증으로 대한민국 법치주의를 흔들고 있다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr