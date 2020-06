창문형 에어컨 판매 220%↑···롯데홈쇼핑, 소형 계절가전 편성 확대

[아시아경제 차민영 기자] 롯데홈쇼핑은 때 이른 폭염과 1인 가구 증가 등 주거 트렌드의 변화로 소형 계절가전 수요가 급증함에 따라 관련 상품 판매를 확대한다고 26일 밝혔다.

올해 1월 1일부터 6월 21일까지 롯데홈쇼핑의 소형 계절가전 주문건수는 전년 동기 대비 약 2배 증가했다. 에어 서큘레이터는 70%, 창문형 에어컨은 220% 신장하는 등 설치와 사용이 편해 여름철 필수 가전으로 자리잡고 있다. 7~8월 역대급 폭염이 예고된 데다 1인 가구 증가 트렌드로 관련 상품의 인기가 지속될 것으로 예상된다.

이에 롯데홈쇼핑은 오는 26일 오후 3시 ‘퀸메이드 팬써큘레이터’를 단독 론칭한다. 소음이 적고 내구성을 높인 고성능 모터를 사용했으며 24단계로 풍속 조절이 가능하다.

27일 오후 1시 55분에는 ‘신일전자 에어 서큘레이터’를 선보인다. 지난 5월 론칭한 이후 한 달 만에 누적 주문금액 50억원을 돌파하며 큰 호응을 얻고 있는 상품이다. 상하좌우 회전으로 공기를 실내 전체로 순환시켜 주며, 주변 온도에 따라 풍속을 조절하는 ‘오토 모드’ 기능도 갖췄다.

28일 오후 1시 45분에는 가전 전문 브랜드 ‘캐리어’의 창문형 에어컨을 판매한다. 실내 온도를 감지해 냉방 세기를 자동으로 조절하는 인버터 방식으로 소비전력 1등급 상품이다. 향후 ‘보국전자 이동식 에어컨’ 등 설치 부담이 적고, 공간 활용도를 높여주는 소형 계절가전을 지속적으로 소개할 예정이다.

박형규 롯데홈쇼핑 리빙부문장은 “예년보다 이른 폭염이 이어지며 올해 소형 계절가전은 선택이 아닌 필수로 자리잡은 상황”이라며 “가전 소비 트렌드와 고객 니즈를 반영해 편의성과 공간 효율성, 합리적 가격까지 갖춘 상품 판매를 확대할 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr