"전동킥보드·택시도 탄다"…현대차, 車구독 프로그램 '현대셀렉션' 확대

모빌리티 연계 혜택 추가·48시간 특별모델 단기 이용 상품도

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 구독형 프로그램 ‘현대 셀렉션’에 모빌리티와 연계한 혜택을 추가하고 48시간 단기 이용 상품을 출시한다고 26일 밝혔다.

현대 셀렉션 월 구독 상품(레귤러 팩)을 이용하는 고객은 매달 전동 킥보드, 택시 등 다양한 모빌리티 서비스를 함께 이용할 수 있다. ▲전동 킥보드 서비스 ‘킥고잉’ 1000원 할인권 20매 ▲주차 플랫폼 ‘아이파킹’ 3000원 할인권 5매 ▲‘T맵 택시’ 5000원 할인권 4매 ▲음악 플랫폼 ‘플로(FLO)’ 월정액 이용권 1매 등 총 네 가지로 구성된다. 구독 상품에 따라 최대 2개까지 선택 가능하다.

현대차 관계자는 "현대 셀렉션을 각종 모빌리티 서비스와 연계함으로써 고객에게 색다른 모빌리티 경험을 제공하고 모빌리티 구독 플랫폼을 구축할 것"이라고 말했다.

요금제는 ▲베이직(59만원) ▲스탠다드(75만원) ▲프리미엄(99만원) 등 세 가지로 운영된다. 베이직 요금제는 아반떼, 베뉴 중 선택 가능하며, 매달 1개 차종만 이용할 수 있다. 스탠다드 요금제는 쏘나타, 투싼, 아반떼, 베뉴 등 네 가지 중 월 1회 교체할 수 있으며 한 달 간 두 가지 차종을 이용할 수 있다. 1인 사용자 추가도 가능하다.

프리미엄 요금제는 7월 이후 싼타페 페이스리프트 모델이 투입돼 총 7개 차종(더 뉴 싼타페, 그랜저, 팰리세이드, 쏘나타, 투싼, 아반떼, 베뉴)을 월 2회 교체하며 이용할 수 있다. 또한 최대 2인까지 사용자를 추가해 가족, 친구들과 함께 이용하는 것도 가능하다.

현대차는 48시간(2일) 동안 특별한 차종을 이용하는 단기 이용 상품 ‘스페셜 팩’도 추가했다. 스페셜 팩은 팰리세이드, 그랜드 스타렉스 어반(9인승) 중 1개 차종을 선택할 수 있는 ‘트래블(19.9만원)’과 고성능 브랜드 N을 대표하는 모델 벨로스터 N을 이용할 수 있는 ‘스포츠(14.9만원)’로 구성된다. 현대차는 고성능차에 대한 고객 요구에 맞춰 향후 스페셜 팩에 N 라인 차종을 지속 추가할 방침이다.

현대 셀렉션 구독 요금에는 차량 관리 비용과 보험료 등이 모두 포함돼 운전자가 평소 차량 관련 비용을 따로 챙겨야 하는 번거로움을 줄일 수 있다. 모든 차량은 주행거리 제한 없이 이용할 수 있으며, 이용 후에는 해지가 자유로워 고객이 필요한 기간에 맞춰 이용하면 된다.

