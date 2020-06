[아시아경제 김은별 기자] 25일 중국 윈난성에서 미얀마 선적의 배가 침몰해 10명이 실종됐다.

중국 관영 CCTV는 이날 새벽 윈난성의 란찬강과 난반강이 만나는 지점에서 27명이 탄 보트가 침몰했다고 보도했다.

정오까지 17명이 구조됐고 선박 16척과 무인기를 동원한 구조 작업이 이어지는 가운데, 사고 지점 인근 강변에선 탑승자로 추정되는 시신 1구가 발견되기도 했다고 CCTV는 전했다.

한 정부 관계자는 이 매체에 "잠정조사 결과 중국인이 미얀마 선박에 타고 밀입국할 때 일어난 사고"라고 말했다. 사고가 난 지역은 미얀마 국경에 인접해 있다.

