추미애 “내 말 들었으면 좋게 지나갈 일을” 윤석열 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 추미애 법무부장관이 윤석열 검찰총장을 향해 “내 지시를 절반은 잘라먹었다”며 공개 비판했다. 윤 총장이 ‘한명숙 사건’ 위증교사 진정 감찰사건을 대검찰청 인권부에 배당한 것을 겨냥한 발언이다.

추 장관은 25일 국회 의원회관에서 열린 민주연구원 주최 초선의원 혁신포럼 강연에서 “저는 검찰청법 8조에 의해 (윤 총장에게) 대검 감찰부에서 감찰하라고 지시를 했는데 (윤 총장이) 서울중앙지검 인권감독관에 내려보냈고, 대검 인권부가 총괄해보라고 했다”면서 이같이 말했다.

그는 “검찰청법에는 장관이 구체적 사안에 대해 구체적 지휘를 검찰총장에게 할 수 있다고 나와있다”며 “지휘를 했으면 따라야하지 않겠느냐. 따라야 됨에도 (윤 총장) 본인이 다시 지휘를 해서 감찰부가 아니라 인권부에 (배당)했다”고 비판했다.

그러면서 “장관 말을 겸허히 들었으면 좋게 지나갈 일을 지휘를 한답시고 일을 더 꼬이게 만들었다”며 “말을 안 듣는 검찰총장을 데리고 일해본 법무부 장관도 없을 것”이라고 꼬집었다.

추 장관은 이어 “어떻게 해야할 지 고민을 하다가 검찰청법에는 재지시가 규정돼있지 않지만 ‘재지시를 해야겠다’고 결심했다”며 “아침에 회의를 소집해 재지시를 했다”고 했다.

그는 “말을 안 들어서 장관이 재지시를 내렸다는 것이 검찰 역사에 남는다는 것만으로도 치명적인 모욕”이라며 “장관이 그럴 정도로 (검찰이) 개혁의 주체가 아니라 대상이 됐다는 것을 증명하는 것”이라고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr