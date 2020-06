[아시아경제 김은별 기자] 영국 5년물 국채(길트)금리가 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 블룸버그통신은 25일(현지시간) 영국 5년물 국채금리가 -0.041%로 하락했다고 보도했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr