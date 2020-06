[아시아경제 금보령 기자] 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,475 전일대비 40 등락률 -2.64% 거래량 1,147,613 전일가 1,515 2020.06.25 15:17 장중(20분지연) close 은 한성피씨건설과 58억원 규모의 창성팸스 RAMP 제작납품 공급계약을 체결했다고 25일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 18.35%에 해당한다. 계약기간은 2021년 2월28일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr