"여름 향기가 날 춤추게 해" '7월6일 컴백' SF9, 두 가지 테마 단체 재킷 포스터 공개

정규 1집 '퍼스트 컬렉션' 발매 후 약 6개월 만에 컴백

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 SF9(영빈, 인성, 재윤, 다원, 로운, 주호, 태양, 휘영, 찬희)이 새 앨범의 재킷 포스터를 공개해 누리꾼들의 관심이 집중됐다.

SF9의 소속사 FNC엔터테인먼트는 24일 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 여덟 번째 미니 앨범 '글로리어스'(9loryUS)의 단체 재킷 포스터를 공개했다.

공개된 재킷 사진은 지난 정규 1집부터 시작한 SF9의 세계관 시리즈 '글로리'(9lory)의 두 번째 이야기를 압축적으로 담고 있다. 빛을 잃은 어둠 속에서 태양 빛을 좇아 나아가는 '블랙 체이서'(BLACK CHASER)와 마침내 반짝이는 태양 빛을 되찾고 찬란한 여름날을 맞이하게 된 '골든 체이서'(GOLDEN CHASER)의 두 가지 테마로 이루어졌다.

'골든 체이서' 버전의 재킷 포스터에는 푸른 들판 속 바람을 맞는 평화로운 분위기가 느껴진다. '블랙 체이서' 버전은 빛이 사라진 밤의 건조한 분위기를 블랙 의상으로 강렬함을 표현했다.

이를 본 팬들은 "슾구가 날 춤추게 해", "벌써부터 기대된다", "비주얼이 다했다" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 지난해 발매된 정규 1집 '퍼스트 컬렉션' 이후 6개월 만의 앨범인 '글로리어스'는 멤버 아홉 명이 하나가 돼 맞이하는 뜨겁고 찬란한 순간을 담은 앨범이다.

타이틀곡은 '여름 향기가 날 춤추게 해'(Summer Breeze)로 자유롭고 청량한 여름의 느낌을 담은 하우스 장르 노래다. 특히 SF9의 화려한 비주얼과 퍼포먼스가 조화롭게 어우러져 이전보다 더 발전한 무대를 선사할 예정이다.

앨범 전곡은 다음 달 6일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다. 컴백 프로모션 콘텐츠는 SF9 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr