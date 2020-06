한미 고위급 경제협의회 국장급 회의…신남방정책-인도태평양전략 연계협력 등 논의

[아시아경제 임철영 기자] 양동한 외교부 양자경제외교국장이 25일 오전 데이비드 밀리 미 국무부 무역정책협상 부차관보 및 마크 내퍼 미 국무부 동아태 부차관보와 한미 고위급 경제협의회(SED) 국장급 회의를 화상회의 방식으로 개최하고 신남방정책과 인도태평양전략간 연계협력 등을 논의했다.

외교부는 이번 화상회의는 올해 하반기 중 개최를 추진중인 제5차 고위급 경제협의회 준비 협의 차원에서 개최됐다고 밝혔다. 고위급 경제협의회 한국 수석대표는 이태호 외교부 2차관, 미국 수석대표는 키이스 크라크 국무부 경제차관이다.

양측은 이번 국장급 회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 보건·경제 분야 협력을 비롯해 양국이 추진해 온 신남방정책-인도·태평양전략간 연계협력 현황, 여성의 경제적 역량 강화, 환경 등 글로벌 차원에서의 협력 증진 방안, 제5차 고위급 경제협의회 준비 계획에 대해 의견을 교환했다.

또한 양측은 코로나19 대응과정에서 한-미 동맹의 핵심축인 양국간 경제협력 관계의 중요성을 평가하고 코로나19로 침체된 세계 경제 회복을 위해 양자?다자 차원에서 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

아울러 양측은 개발, 인프라, 디지털 등 분야에서의 실질 협력 강화 방안에 대해 협의하고 여성의 경제적 역량 강화 분야에서도 지속 협력을 강화해 나가기로 했다.

한편 앞서 지난 5일에는 키이스 크라크 미 국무부 경제 차관이 이태호 2차관과 통화를 하고, 반중(反中) 경제블록인 경제번영네트워크(EPN·Economic Prosperity Network) 구상을 포함해 미국이 관심을 갖고 있는 다양한 국제 경제 이슈에 대해 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr