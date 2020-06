대우산업개발, 대구 '엑소디움 센트럴 동인' 7월 분양

[아시아경제 이춘희 기자] 대우산업개발은 다음달 대구 중구 동인동 '엑소디움 센트럴 동인'을 분양한다고 25일 밝혔다.

대구 중구 동인동3가 88번지에 들어서는 '엑소디움 센트럴 동인'은 지하 2층~지상 최고 23층, 6개동에 59~138㎡(전용면적) 총 630가구 규모로 지어진다. 동인3-1지구 주택재개발 정비사업을 통해 공급되는 단지로 이 중 362가구가 일반분양된다. 면적별로는 ▲59㎡ 159가구 ▲74㎡ 197가구 ▲126㎡ 3가구 ▲138㎡ 3가구다.

엑소디움 센트럴 동인은 대구 지하철 1호선 칠성시장역이 도보 1㎞ 거리에 위치해 있다. 2호선 경대병원역과 고속철도 동대구역도 가까운 등 대구 도심뿐만 아니라 광역 교통 이동이 편리하다.

또 단지가 들어서는 동인동 일대는 중구 중심상권인 동성로 상권이 인접해 각종 생활 편의시설 이용이 편리하다. 대구백화점, 현대백화점, 롯데백화점, 동아백화점 등이 가까이 있고 각종 병원, 시장, 문화시설 등도 이용 가능하다. 교육 면에서는 동인초와 동인초 병설유치원이 가까이 있고 경북대부중·고, 중앙·청구고 등도 단지 반경 1㎞ 내에 있다.

대우산업개발은 럭셔리 주거브랜드인 '엑소디움'이 적용되는 만큼 엑소디움 센트럴 동인에 고급 주거상품을 선보일 예정이다. 단지 최상층 6가구(126㎡, 138㎡)는 중구 최초로 테라스를 갖춘 복층형 설계가 적용된 펜트하우스로 꾸며진다. 일부 가구에는 대우산업개발의 특화 평면인 '살림착착(주부순환동선)'이 적용되고 자동열림시스템을 갖춘 오토중문(유상옵션), 넉넉한 팬트리와 드레스툼 등도 마련된다.

단지 중앙에는 선큰을 갖춘 중앙광장이 조성되고 어린이놀이터와 단지순환 산책로도 만들어진다. 입주민 편의를 위한 피트니스클럽, 맘스 스테이션, 어린이집 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어선다.

견본주택은 대구 남구 이천동에 마련된다.

