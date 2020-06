"인천공항 보안검색, 알바로 할 수 있는 일 아니야... 가짜뉴스"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 인천국제공항공사가 비정규직 보안검색요원 1900여명을 직접 고용하기로 하면서 이를 둘러싼 갈등이 빚어지고 있다. 특히 일부에서는 '알바가 대박났다'는 취지의 비아냥도 이어지고 있다. 김원형 보안검색직원노조 공동위원장은 "알바로 할 수 있는 업무가 아니다"라고 반박했다.

김 위원장은 25일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "저희(보안검색요원)는 구인·구직 사이트를 통해서 정식으로 채용공고를 내고 서류 면접과 280시간의 교육 훈련을 거친다. 이후 서울공항항공청에서 주관하는 인증평가를 통과해야 인증서를 발급받고 보안검색 업무를 수행할 수 있다"라며 이같이 말했다.

그는 "이는 가짜뉴스다. 공개채팅방은 보안검색 노동자가 만든 채팅방이 아니다. 공개채팅방으로서 그냥 누구나 들어갈 수 있다"라며 "다른 많은 오해로 인해서 지금 보안검색 노동자들이 상처를 받고 있다"라고 토로했다.

이어 "기사나 그 글을 보고 '도대체 누가 우리 스스로의 명예를 이렇게 훼손시키느냐, 과연 누구냐'라고 저희도 되게 분노하고 있다"라며 "지금 변호사를 통해서 수사 의뢰를 할 예정이다"라고 전했다.

김 위원장은 보안검색요원들이 정규직 전환 시 연봉 5000만원을 받는다는 소문도 사실과 다르다고 말했다.

그는 "5000만원을 받는다고 하는데 실질적으로 그 정도까지 못 받는 거로 알고 있다. 저희가 3600에서 3800 정도로 생각을 하고 있다"라며 "그때 합의사항에 자회사나 직접고용 대상자나 비슷한 수준으로 유지한다고 했다"라고 설명했다.

이어 "취업준비생들의 불만에 대해서 충분히 공감하고 이해하고 있다"라면서 "취준생분들 입장도 이해하지만 저희가 인원이 부족하다 보니 밀려오는 승객을 처리하기 위해서 6시에 출근을 해서 점심시간까지 5시간, 6시간을 화장실도 못 가고 물도 못 마신다. 저희도 이 정도 고생을 했고 인천공항을 성장시키기 위해서 많은 노력을 했다"라고 말했다.

그러면서 "취준생들이 마음을 왜 모르겠냐. 저희도 긴 시간 동안 비정규직으로 근무했고 그전에는 저희 또한 취준생이었기 때문에 그 마음을 충분히 이해한다"라며 "공사와 저희의 현재 상황을 보다 보면 충분히 상생해서 더 좋은 방향으로 이끌어야 하지 않냐는 생각을 한다"라고 덧붙였다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr