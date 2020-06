티몬, 6·25 전사자 유해발굴사업 참여 캠페인

'국방부 유해발굴 감식단'과 손잡고 6·25전쟁 70주년 기념 캠페인 협력

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 6·25전쟁 70주년을 맞아 국방부유해발굴감식단(단장 허욱구)과 함께 6·25 전사자의 가족을 찾는 유가족 유전자 시료채취 신청접수 및 해당 사업을 널리 알리기 위한 홍보 캠페인을 진행한다고 25일 밝혔다.

티몬은 자사 사회공헌 프로그램인 소셜기부를 통해 이날부터 2주간 국방부 유해발굴감식단(이하 국유단)에서 진행하고 있는 '6·25 전사자 유해발굴사업'에 동참한다. 이번 캠페인은 기존 소셜기부와는 달리 기부 모금이 아닌 유가족을 찾기 위한 유가족 유전자 시료채취 신청과 홍보 이벤트로 진행된다.

먼저 6·25 참전용사의 친·외가 8촌 이내에 해당하는 유가족들의 경우 '유가족 유전자 시료채취 참여' 옵션을 선택해 신청하면, 국유단에서 별도 연락을 통해 시료채취 키트를 발송하고 회수까지의 과정을 진행한다. 유가족이 아니더라도 누구나 '6·25 전사자 유해발굴사업 응원하기'로 홍보 캠페인에 참여할 수 있다. 개인 SNS에 해당 캠페인을 공유하고, 게시판에 응원 메시지를 남기면 500명을 추첨해 티몬 적립금 1만원을 제공한다.

국유단 관계자에 따르면 현재 유해발굴 사업은 국토개발에 따른 지형변화, 참전용사 및 6·25세대의 고령화 등으로 사업 진척에 어려움을 겪고 있고, 특히 코로나 사태에 따른 비대면 일상화로 유가족 유전자 시료채취 수량이 감소하고 있는 상황이다. 양측은 이번 협업을 통해 그간 전국 보건소 및 보훈병원, 군 병원 등에서 대면을 통해 참여할 수 있었던 유전자 시료채취를 비대면 참여로 다변화 시키고 사업에 대한 공감대를 다양한 연령층으로 확장시킬 수 있기를 기대하고 있다.

