인터파크 "캠핑용품 매출 2배 증가…언택트 캠핑 열풍"

'인생 캠핑' 캠핑용품 기획전 진행

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 최근 빠르게 확산되고 있는 캠핑 열풍에 발맞춰 '인생 캠핑' 기획전을 오는 7월 말까지 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 인생 캠핑 캠핑용품 기획전은 캠핑이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 생활 속 거리두기의 영향으로 대중적인 레저 문화로 자리매김하고 수요가 높아짐에 따라 인기 상품을 보다 더 저렴하게 제공하고자 마련됐다.

인터파크가 최근 3개월 동안의 캠핑용품 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 106% 증가하는 등 실제 수요가 눈에 띄게 증가했다. 품목별로는 ▲매트·침대(205%) ▲캠핑의자·테이블(144%) ▲텐트·그늘막(104%) 순으로 수요가 증가했다.

이에 인터파크는 소비자들의 니즈를 반영해 인기 캠핑용품을 저렴하게 구매할 수 있도록 13% 할인쿠폰은 물론 신용카드 청구할인 혜택을 최대 10%까지 제공할 계획이다. 또한 브랜드, 품목별로 세부 카테고리를 구성하고 주 단위로 '금주의 인생 캠핑용품 TOP 8'을 선정해 쇼핑 편의성을 강화했다.

박인수 인터파크 레저 담당 MD는 "코로나19로 인한 생활 속 거리두기의 영향으로 캠핑 열풍이 당분간 계속될 것으로 보이며, 캠핑은 매니아들의 레저 문화에서 대중적인 레저 문화로 발돋움할 것으로 전망한다"며 "특히 차박 캠핑, 미니멀 캠핑 등 소비자들의 니즈를 반영해 마련한 이번 기획전을 통해 많은 소비자들이 캠핑을 보다 쉽고 편리하게 경험할 수 있길 기대한다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr