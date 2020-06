[전문] 우도환, 7월6일 입대…"건강히 다녀오겠다"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 우도환이 다음 달 6일 군 입대 한다고 밝혔다.

우도환의 소속사 키이스트 측은 이날 "키이스트 소속 배우인 우도환 씨가 2020년 7월 6일 입대한다"며 "안전과 건강상의 이유로 입대 장소와 시간은 비공개로, 팬들과의 송별 인사나 기자회견 등 별다른 공식행사 없이 조용히 입소한다"고 밝혔다.

한편, 우도환은 드라마 '우리집에 사는 남자', '구해줘', '매드독', '위대한 유혹자', '나의 나라', '더킹: 영원의 군주', 영화 '인천상륙작전', '마스터', '사자', '신의 한 수: 귀수편' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr