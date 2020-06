[아시아경제 오주연 기자] 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 4,130 전일대비 80 등락률 +1.98% 거래량 199,167 전일가 4,050 2020.06.24 15:30 장마감 close (주)은 24일 처방해줌(주)를 흡수합병한다고 공시했다. 회사 측은 "줌인터넷에서 처방해줌이 진행하고 있는 IT기술을 활용한 건강관련 서비스 사업을 내재화해 지속적으로 진행할수 있는 기반을 확보하고 자회사 흡수합병에 따라 경영상 효율성 강화하고자 한다"고 설명했다.

이어 "현재 줌인터넷이 처방해줌의 발행주식 100%를 보유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로 본 합병완료 후 줌인터넷의 자본금 변동이나 최대주주 변동은 없다"고 전했다.

