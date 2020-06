정 총리 "국가유공자, 생활조정·참전명예수당 인상…국립묘지 확충"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 24일 "생활조정수당과 참전명예수당을 인상해 국가유공자와 유족의 명예로운 삶을 지원하고, 국립묘지를 확충해서 마지막 순간까지 영예롭게 모시겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 호국보훈의 달 정부포상식에서 "보훈은 국가의 가장 기본적인 책무일 뿐 아니라 국가를 위해 생명까지 바칠 수 있는 애국심의 원천"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "눈부신 경제발전과 민주화를 이룬 지금의 대한민국은 그냥 주어진 것이 아니다"며 "위기에 처한 나라를 외면하지 않고, 기꺼이 희생을 감내하신 국가유공자 여러분의 피와 땀으로 이뤄진 것"이라고 강조했다.

그러면서 "그런 의미에서 보훈은 '과거'가 아니라 '현재'다. 그날의 헌신이 오늘의 자긍심이 됐다"며 "합당한 예우를 갖추겠다"고 언급했다.

정 총리는 "정부는 순국선열과 호국영령들께서 실천하셨던 '애국'의 가치가 더욱 빛날 수 있도록 다각도로 노력하겠다"며 "선열들에 대한 예우와 존경, 감사의 마음이 우리 사회 곳곳에 굳건히 뿌리내릴 수 있도록 더욱 정성을 다하겠다"고 말했다.

