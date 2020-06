한은 "가계·기업 채무상환능력 저하 불가피…금융안정 유지 전망"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 향후 가계와 기업 채무상환능력 저하가 불가피하겠지만 양호한 복원력을 감안하면 금융시장은 안정적으로 유지할 것으로 전망했다. 다만 금융기관 대규모 손실에 따른 저하에 대비해 금융시스템 리스크로 전이되지 않도록 선제적인 대책을 마련해야 한다고 강조했다.

민좌홍 금융안정국장은 이날 금융통화위원회에서 의결한 '2020년 상반기 금융안정보고서' 기자설명회에서 "최근 금융시스템은 정부 정책으로 대체로 안정된 흐름이지만 불확실성이 상당 기간 지속될 것으로 예상되는 만큼 발생 가능한 리스크를 점검해야 한다"며 이같이 밝혔다.

한은은 최근 정책당국의 신용공급 상황을 감안할 때 유동성 충격은 현재화하지 않을 것으로 보이나 상황 변화에 유의해야 한다고 강조했다. 민 국장은 "특히 고용여건이 외환위기 수준으로 악화하면 채무 상환 능력이 저하되고 대출 부실이 늘어날 것으로 전망한다"고 밝혔다. 이어 "대출 충격이 장기화하면 숙박·음식업을 중심으로 잠재부실 규모가 확대될 수 있다"고 말했다.

유동성 공급이 실물경제에 닿지 못하고 있다는 지적과 관련해선 "코로나 사태 이후 통화정책 기조 완화로 유동성이 공급됐고, 그 결과 가계와 기업의 자금조달 여건이 개선됐다"고 평가했다. 다만 "국내 경기 향방 불확실성이 커서 소비·투자로 충분히 파급되지 않고 부동산과 자산시장으로 유입된 것도 사실"이라고 밝혔다.

이에 한은은 "실물경제 괴리와 자산시장 강세가 지속되면 금융시스템 안정을 저해할 수 있다"며 "유동성 공급이 실물쪽으로 연결되도록 노력할 필요가 있다"고 강조했다.

또 주식과 부동산 시장 버블 현상과 관련해선 "버블이다 아니다 판단하기엔 이르다"며 "향방을 지켜볼 필요가 있다"고 말했다. 이어 "실물경제와 지나치게 괴리된 금융 자산시장이 심화하면, 이로 인한 부작용에 대비하는 준비가 필요하지 않나 싶다"고 덧붙였다.

