시너지이노베이션 "뉴로바이오젠, 신약 후보물질 'KDS2010' 중국 특허등록"

뉴로바이오젠은 이번 특허등록 결정으로 중국에서 알츠하이머치매, 파킨슨, 간질, 우울증을 포함한 모든 신경변성질환과 비만에 대한 권리를 확보하게 됐다. 중국은 세계 2위 규모의 의약품 시장으로, 시장규모는 약 150조원에 이른다.

뉴로바이오젠은 중국을 포함하여 14개국에 특허등록이 완료되었으며, 현재 브라질과 인도 시장에 대한 특허등록을 진행중이다.

회사 관계자는 “임상1상 허가를 위한 비임상을 최근 완료하고, 내년 상반기 임상시험을 진행하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.”면서 “주요 치료기전인 알츠하이머병 외에도 뇌졸중, 척수손상, 비만으로의 적응증을 확대해 나가겠다.”고 밝혔다.

한편, 시너지이노베이션은 2019년 11월, 신약개발 파이프라인을 구축하고 신성장동력을 확보하기 위해 뉴로바이오젠 전환사채(CB)에 투자를 단행한 바 있으며, CB 전환시 최대주주의 지위를 확보하게 된다

