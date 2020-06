쿠팡, 기술 직군 200여명 공채…'사이닝 보너스' 최소 5000만원

소프트웨어 개발자, 프로덕트 오너, 프로덕트 디자이너 등 각 분야 5년 이상 경력자 대상

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 기업 쿠팡이 대규모 기술 직군 경력 공채에 나선다. 쿠팡은 200여 명의 채용을 목표로 경력직 공개 채용을 진행한다고 24일 밝혔다. 채용은 소프트웨어 개발자, 프로덕트 오너, 프로덕트 디자이너 등의 직군에서 실시되며 최소 5년 이상의 동일 직군 경력자를 대상으로 한다.

쿠팡 관계자는 "이번 공개채용을 통해 쿠팡에 입사하게 될 인재들은 쿠팡이 새로 도입할 다양한 기능과 서비스를 함께 만들며 소비자 경험을 강화하고, 국내 이커머스의 혁신을 리딩 하게 될 것"이라며 "실력을 갖추고 성장을 원하는 인재들이라면 쿠팡 테크 조직에 입사할 최고의 기회"라고 했다.

지원은 24일부터 내달 5일까지 쿠팡 채용사이트를 통해 가능하며 각 직군에 따라 면접 및 코딩 테스트 등 별도의 전형 과정을 통해 최종 채용이 확정된다. 특히 쿠팡은 이번 공개채용 프로그램에 한해 합격자들에게 최소 5000만원의 입사 축하금 성격의 '사이닝 보너스'를 지급한다.

쿠팡은 세계 최고의 개발자와 디자이너들이 모인 미국 실리콘밸리, 시애틀, 중국 베이징, 상하이에 기술 개발 오피스를 운영하고 있으며 다양한 국적의 엔지니어들이 전 세계에서 협업하며 근무하고 있다. 쿠팡은 이 같은 경쟁력을 기반으로 최근 미국 CNBC가 전세계 테크기업을 대상으로 선정하는 '혁신기업 50' 중 2위에 선정되기도 했다.

쿠팡 채용 담당 조앤 토마스 시니어 디렉터는 "쿠팡은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 이커머스 기업에서 자신의 미래를 만들어나가고, 쿠팡과 함께 세상을 바꿔 나갈 인재들을 적극 채용하고 있다"며 "우수한 인재들에게 최고 수준의 경제적 보상은 물론 훌륭한 근무 환경을 제공하고 글로벌 최고 수준의 동료들과 함께 일하는 기회를 제공한다"고 말했다.

