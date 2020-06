차재이 "미국 명문대 조기 졸업... 母 차화연 부담 덜기 위해"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 차재이가 미국 명문대를 조기 졸업한 일화를 공개했다.

23일 방송된 MBC 에브리원 예능 프로그램 '비디오스타'에서는 배우 김선경, 변정수, 함연지, 차재이가 출연했다.

이날 방송에서 진행자 박나래는 "차재이 씨에 대한 오해는 뇌섹녀다. 심지어 미국 명문 티쉬예술학교 조기 졸업이다"라고 운을

뗐다.

이에 차재이는 "원래는 4년인데 3년 반 정도 만에 졸업했다. 공부에 소질이 있거나 그런 건 아니었다"라며 "어머니가 혼자 드라마를 3, 4개 씩 하고 링거를 맞아가면서 학비를 마련해 주셨다"라고 말했다.

그러면서 "딸로서 해드릴 수 있는 게 빨리 학업을 끝내는 것뿐이었다. 그래서 조금 더 능력치보다 많이 노력했던 것 같다"라고 덧붙였다.

박나래가 "어머니는 이런 노력을 알고 계시냐"라고 묻자 차재이는 "학비가 워낙 비쌌으니까 그다지 고마워하시진 않는 것 같다"라며 "'그 정도 했으면 당연히'라는 느낌이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 차재이는 "(차화연이) 딸이 배우 하는 걸 반대하셨다던데 지금은 인정해주시냐"는 질문에 "인정받은 건 아직 아닌 것 같다"라고 했다.

그는 "쉬운 길이 아니니까 걱정이 많으셨던 것 같다. 대학로에서 2년 정도 꾸준히 연극을 하면서 돈벌이를 조금씩 하니까 걱정을 조금 내려놓으셨다"라고 말했다.

