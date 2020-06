통일부 "22일 기습 대북전단, 北으로 넘어간 건 없어"

"탈북단체 주장, 신뢰도 낮아"

탈북민단체 자유북한운동연합이 22일 밤 기습 살포한 대북전단 및 물품 중 북측으로 넘어간 것은 없다고 통일부가 23일 밝혔다.

통일부는 이날 "박상학 자유북한운동연합 대표 측이 구매한 준비물자 내역과 22∼23일의 풍향 등 제반 상황을 감안할 때 북측 지역으로 이동된 전단은 없는 것으로 파악하고 있다"고 했다.

박 대표는 전날 밤 11~12시 사이 경기 파주시 월롱면 덕은리에서 단체 회원 6명이 대북전단 50만장과 소책자 500권, 1달러 지폐 2000장, SD카드 1000개를 20개의 대형 풍선에 매달아 살포했다고 이날 주장했다.

통일부는 이런 주장이 "정황상 신뢰도가 낮다"고 봤다.

정부에 따르면 자유북한운동연합 측이 살포한 풍선이 파주에서 동남쪽으로 70㎞ 떨어진 강원 홍천에서 발견됐으나, 박 대표가 살포했다고 주장한 소책자나 달러 지폐, SD카드 등은 발견되지 않았다.

또 박 대표 측은 경찰이 풍선 부양용 수소가스를 압수하는 등 단속을 강화하며 수소가스 확보가 어려워지자 풍선 1개를 부양할 수 있는 수준의 헬륨가스를 구매한 것으로 파악된다.

통일부는 "박 대표 측이 대북전단·물품 등에 대한 살포 시도를 지속하고, 허위 사실로 남북 간 긴장을 고조시키고 지역주민들의 생명·안전을 위협한 데 대해 엄중하게 대응할 것"이라고 밝혔다.

아울러 박 대표 측의 사무실과 주거지를 강력히 단속할 계획도 밝혔다.

앞서 통일부는 이날 박 대표 측의 대북전단·물품 살포 시도 행위에 대해 '깊은 유감'을 표하면서 "대북 전단 및 물품 등을 살포하는 것은 남북 간 긴장을 고조시키고 지역주민들의 생명·안전을 위협하는 행위"라고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr