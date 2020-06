울산 울주군, ‘긴급지원금’ 효과 분석해 정책에 반영한다

울주카드 만료되는 7월말 기준 사용 결과 분석 … 정책 결정 자료로 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “이 귀한 데이터를 버릴 수 있나?” 울산 울주군이 긴급 군민지원금의 효과를 지역 정책에 활용하는 기발한 발상을 냈다.

울주군은 지난 4월 28일부터 1인당 10만원 지급하고 있는 긴급 군민지원금이 지역경제에 미치는 효과를 빅데이터로 분석해 향후 울주군의 정책 결정에 기초 자료로 활용하기로 했다고 23일 밝혔다.

울주군은 코로나19 영향으로 위축된 지역경제 활성화를 위해 전국 최초로 보편적 복지 방식으로 울주사랑카드를 군민 1인당 10만원씩 배포했다.

지원금은 지난 4월 28일 지급을 시작했으며 사용종료 기한은 7월 31일까지이다. 군민지원금은 2020년 5월 현재 인구대비 98.44% 지급이 완료돼 89.53%가 사용이 완료된 상태다.

긴급 군민지원금 경제효과 빅데이터 분석은 공간정보 기반 부서 간 협업 정책지원 내부 서비스인 ‘공간다듬이’를 통해 울주군 자체적으로 하고 있다.

이번 분석은 긴급 군민지원금 배포에 따른 지역 경기 활성화 효과와 정부지원금 지원에 따른 연계 시너지 효과 분석이 포함돼 있다. 또한 업종별·지역별 소비변화와 패턴분석, 코로나 발생 이전과 이후, 지원금 배부 이후 등의 시계열 분석과 해석 등이 포함된다.

이선호 울주군수는 “단기적 효과 확인을 위해 군민지원금 사용기한 7월 말 기준으로 최종 결과를 분석하겠다”며 다양한 정책실행 분야에 빅데이터 분석 체계를 적용해 품질 높은 과학 행정을 실현하겠다”고 말했다.

