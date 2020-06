순천시 SNS 캐릭터, ‘루미 뚱이’ 카카오톡 이모티콘 무료 배포

7월 1일 오후 2시부터 ‘순천시청’ 카톡 채널 추가하면 무료



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시는 민선7기 2주년을 맞아 오는 7월 1일 오후 2시부터 카카오톡 이모티콘‘루미?뚱이’이모티콘 16종을 무료로 배포한다고 밝혔다.

이번에 배포되는 카카오톡 이모티콘은 순천시 시조(市鳥)인 흑두루미를 캐릭터화한 ‘루미’와 짱뚱어 캐릭터 ‘뚱이’로, 순천만 갈대·봉화언덕·꿈의 다리·와온 해변 등 순천의 아름다운 자연을 함께 담았다.

또한 최신 트렌드를 반영해 이용자의 감성을 유머러스하고 편리하게 전달할 수 있도록 표현해 모든 연령층이 소통하고 공감할 수 있어 소장 욕구를 불러일으킬 것으로 기대한다.

이모티콘은 카카오톡에서 ‘순천시청’검색 후 채널을 추가하면 기존 친구를 포함해 3만 3천여 명에게 선착순 제공되어 다운로드 시점부터 30일 동안 사용할 수 있다.

순천시청 카카오톡은 순천시 SNS 중심 채널로 시정소식, 문화예술행사, 이벤트 정보 등을 시민에게 유용한 정보를 매주 제공하고 있다.

순천시 관계자는 “순천시 카카오톡 채널 추가로 루미·뚱이 이모티콘을 무료로 내려 받으면 된다”며“코로나19로 자주 만나지 못한 가족이나 친구, 지인들에게 따뜻한 마음을 전하기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr