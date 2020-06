NC, ‘창원 시민의 날’ 10주년 기념 시구자 공개 모집

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] NC 다이노스가 7월 1일 ‘창원 시민의 날’ 10주년을 맞아 특별한 시구 이벤트를 연다.

NC는 통합 창원 10주년을 기념하고 창원 시민에게 주인공이 될 기회를 선물하기 위해 7월 1일 홈경기 시구자를 공개 모집하기로 했다.

통합 창원시의 시작인 2010년 7월 1일에 창원 의창구, 창원 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에서 태어나 현재에도 거주하고 있는 어린이 총 5명(구별 1명씩 모집)이 시구자로 나설 수 있다.

참여를 원하는 시민은 NC 다이노스 이벤트 메일로 시구에 참여하고 싶은 사연을 작성해 출생증명서, 주민등록등본과 함께 이달 29일까지 신청하면 된다.

손성욱 NC 다이노스 마케팅팀장은 “통합 창원시 10주년을 맞아 이번 시구 이벤트가 창원시민들께 즐거움이 되길 바란다. 시구로 나설 어린이들은 우리 창원시의 미래이자 희망이다. 이 어린이들에게 좋은 추억이 됐으면 좋겠다. NC는 앞으로도 창원시민들이 구단 행사에 참여할 기회를 늘려 지역사회의 화합에 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 했다.

창원 시민의 날 10주년 기념 시구에 대한 자세한 내용은 NC 다이노스 홈페이지에서 확인할 수 있으며 NC 다이노스 콜센터로 문의할 수 있다.

