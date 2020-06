박초롱 "박원상, 이번 영화 촬영으로 생긴 첫 아빠"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 아이돌 그룹 '에이핑크'의 리더 박초롱(29)이 영화 '불량한 가족' 촬영 비하인드를 공개했다.

23일 방송된 SBS 파워FM '두 시 탈출 컬투쇼'에는 박초롱과 배우 박원상이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 박초롱은 "첫 영화 데뷔다. 제가 항상 극 중에서는 엄마, 아빠가 없는 역할만 맡았다. 이번 역할을 통해 처음으로 아빠가 생겼다"라고 말했다.

그러자 박원상은 "제 큰딸이 23살. 지금은 젊은 아빠지만, 조금만 서둘렀으면 진짜 아빠 같을 수 있었다"라고 너스레를 떨었다.

한 청취자가 박초롱에게 "합기도 3단이지 않나. 액션 장면도 나오나"라고 묻자 박초롱은 "아쉽게도 액션 장면은 나오지 않는다. 나 대신 아빠 역을 맡은 박원상 선배님이 대신 (액션 장면을) 하셨다"라고 설명했다.

한편 박초롱과 박원상은 오는 7월 개봉하는 영화 '불량한 가족'에서 호흡을 맞췄다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr